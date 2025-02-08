ABD’li ünlü rapçi Diddy hakkında çocuğa cinsel saldırıdan yeni dava

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:14

ABD’de, rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla 16 Eylül’den bu yana New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulan ünlü rapçi Sean Combs’a (Diddy) yönelik yeni bir dava açıldı.

17 YAŞINDAKİ MAĞDURDAN CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Mahkemeye sunulan yeni dosyada, "John Doe" takma adını kullanan davacı, 2012 yılında 17 yaşındayken Combs tarafından uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Mağdur, New York’taki bir gece kulübünde Combs’un özel masasına davet edildiğini, kendisine uyuşturucu içeren alkol verildiğini ve bilincini kaybettikten sonra tecavüze uğradığını iddia etti.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Suçlamalara ilişkin açıklama yapan Sean Combs’un avukatı, “Mahkemede gerçek ortaya çıkacak. Müvekkilim hiçbir zaman kimseye, erkek veya kadın, yetişkin veya çocuk, cinsel saldırıda bulunmadı veya insan ticareti yapmadı” ifadelerini kullandı.

30’DAN FAZLA DAVA AÇILDI

55 yaşındaki rapçi, 16 Eylül’den bu yana ağır suçlamalarla yargılanıyor. Combs’un, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak evinde düzenlediği ve "freak offs" olarak adlandırdığı özel partilerde, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu kişileri cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyor. Evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayıt bulunduğu belirtilirken, Combs hakkında açılan dava sayısının 30’u geçtiği bildirildi.

Ünlü rapçi hakkındaki davaların 5 Mayıs 2025’te görülmeye başlanacağı duyuruldu.