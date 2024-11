Sean 'Diddy' Combs'a şehirlerden üst üste anahtar iadesi talepleri!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:00

04.11.2024

Seks ticareti, cinsel saldırı ve şantaj suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan ünlü rap sanatçısı Sean 'Diddy' Combs, sembolik olarak aldığı şehir anahtarlarını iade etmek zorunda kalıyor.

New York’un ardından Miami Beach şehri de, dokuz yıl önce kendisine verilen anahtarı geri alma kararı aldı. Florida eyaletine bağlı Miami Beach şehrinin Belediye Başkanı Steven Meiner ve şehir komisyonu, Combs'a takdim edilen sembolik anahtarın geri alınması yönünde oybirliği ile karar verdi, ancak Meiner’in kararı resmileştirecek imzayı henüz atmadığı belirtildi.

Combs, 2015 yılında, o dönem Miami Beach Belediye Başkanı olan Philip Levine tarafından, Revolt Müzik Konferansı'na yaptığı katkılar ve müzikal başarısı nedeniyle onurlandırılarak şehrin anahtarı ile ödüllendirilmişti. Ancak seks ticareti iddiaları ile başlayan ve daha sonra eski sevgilisi Cassie Ventura'ya yönelik şiddet içeren görüntülerin ortaya çıkmasıyla hız kazanan soruşturmalar sonucunda, şehirler birer birer Combs'a verdikleri sembolik anahtarları geri istiyor.

Yaklaşık birkaç ay önce New York Belediye Başkanı Eric Adams da, Combs’un New York’a ait sembolik anahtarı iade etmesi için bir mektup yazarak talepte bulunmuştu. Adams'ın talebi, otel güvenlik kameralarındaki görüntülerde Combs'un eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya şiddet uyguladığı iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyunda oluşan tepki sonrası gerçekleşti. Combs, bu talebe yanıt vererek New York’un sembolik anahtarını şehre iade etti.

Combs’a, 2006 yılında Chicago tarafından da sembolik bir şehir anahtarı verilmişti. Bu gelişmelerle birlikte Chicago'nun da benzer bir hamlede bulunup bulunmayacağı merak konusu.