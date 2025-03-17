‘ABD’nin yasa tasarısı Türkiye’yi Avrupa’dan ayırma girişimi’

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yasa tasarısının iktidarın ‘neo-Osmanlıcı’ tutumu ile ilintili olduğunu belirterek “Maalesef uyarılarımız dikkate alınmadı. AB üye adaylığının gereğini yapmayıp, komşularının içişlerine karışan, rejim değişikliği için müdahale eden görüntüleri ile milyonlarca Suriyeli ve diğer mülteciye ev sahipliği yapan çarpık anlayışın yarattığı algı da Ortadoğululuk oluyor. CHP olarak hedefimiz demokrasimizi, hukuk devletini güçlendirmek ve AKP’nin Türkiye’ye kaybettirdiği öngörülebilir, güvenilir, saygın bir ülke olma özelliğini yeniden kazandırmak” dedi.

‘KAFALARINDAKİ KÜME’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ise, “Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP)” atıfta bulunarak ABD’nın Irak işgalinin akabinde yaşananları anımsattı.

Özatıcı, “Irak paramparça hale getirildi sonra Suriye iç savaşı ile merkez otorite zayıflatıldı. Şimdi bir yanda selefiler, Şara hükümeti, bir tarafta ABD’nin güdümündeki terör örgütü YPG/PYD, Nusayriler, Dürziler. Suriye de tıpkı Irak gibi paramparça hale getirildi. Yıllardan beri ifade ettiğimiz BOP, dört parçalı “Büyük Kürdistan’ planının iki halkası buydu. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde emperyalizmin güdümünde Kürt devleti oluşturuluyor. Şimdi ABD, Yemen’de Husilere saldırıyor, Husiler üzerinden İran’ı tehdit ediyor. Bir sonraki durak İran” dedi. Söz konusu yasa teklifi ile birlikte BOP çerçevesinde ABD’nin Türkiye’yi “zihinlerindeki” yere yerleştirmek istediğini vurgulayan Özatıcı, “Avrupa’dan çıkarıp bizi kafalarındaki kümeye yerleştiriyorlar” diye konuştu.

‘TEHDİTLERİ FARKLI’

Avrupa’nın güvenlik mimarisi ile ABD’nin güvenlik mimarisinin ve varoluşsal tehditlerin farklı olduğuna dikkat çeken Özatıcı, “Avrupa yıllarca askeri gelişimi öncelemedi. Şimdi Rusya tehdidine karşı Avrupa’nın yalnızlaştırılması NATO’nun ikinci büyük gücü olan Türkiye ve Avrupa arasında yakınlaşma getirdi. Buna karşı olarak söz konusu yasa tasarısı, Türkiye’yi zihinlerde Avrupa’dan ayrıştıracak bir girişim olarak da okunabilir” ifadelerini kullandı.