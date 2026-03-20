Abdullah Gül: 'Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz'

20.03.2026 11:55:00
Haber Merkezi
Bayram dolayısıyla bir mesaj paylaşan Abdullah Gül "Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Başta Filistin ve İran halkları olmak üzere İslam Dünyası’nın birçok bölgesinde insanlar büyük acı içindeler" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"İSLAM DÜNYASI’NIN BİRÇOK BÖLGESİNDE İNSANLAR BÜYÜK ACI İÇİNDELER"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın bu yıl hüzünlü bir atmosfer içinde karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Başta Filistin ve İran halkları olmak üzere İslam Dünyası’nın birçok bölgesinde insanlar büyük acı içindeler. Bu karanlık günlerin son bulması duasıyla, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ülkemizde barış ve huzur diliyorum."

 

Özgür Özel: 'Bayramların bayram tadında yaşanamadığı bir süreçteyiz' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram sabahı yaptığı konuşmada Filistin ve İran için 'adalet' ve 'barış' temennisini dile getirdi. Tutuklulukları devam edenler için de konuşan Özel, "Haksız cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımız için en kısa zamanda adalet diliyoruz" dedi.
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan bayram mesajı Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta. Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır. İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında" dedi.
Mehmet Murat Çalık: 'Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle' Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bayram birlik ve beraberliktir. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.