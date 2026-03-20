Abdullah Gül: 'Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"İSLAM DÜNYASI’NIN BİRÇOK BÖLGESİNDE İNSANLAR BÜYÜK ACI İÇİNDELER"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın bu yıl hüzünlü bir atmosfer içinde karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Başta Filistin ve İran halkları olmak üzere İslam Dünyası’nın birçok bölgesinde insanlar büyük acı içindeler. Bu karanlık günlerin son bulması duasıyla, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ülkemizde barış ve huzur diliyorum."