Özgür Özel: 'Bayramların bayram tadında yaşanamadığı bir süreçteyiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bayram sabahında akla ilk gelmesi gereken sözlerin barış, kardeşlik ve huzur olduğunu belirten Özel, "Filistin'de Gazze'de 70 binin üzerinde müslüman kardeşimiz katledilmiştir. Bu katliam İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Bugünlerde Gazze'nin Filistinlilerin oradan sürülmesi, oraya oteller gazinolar yapılması, plajlar yapılması, Trump'ın oradaki hidrokarbon yataklarıyla iştahının kabarmasıyla gündemdedir. Adına 'barış' denilen, Gazze'yi Filistin'i işgal etmek için kurulan bir masa vardır. Bu masada Türkiye'nin oturması kabul edilmez bir durumdur. Avrupa'nın dünyanın Trump'ın tehditlerine boyun eğmeyen liderleri, 'Filistin Filistinlilerindir' derken Türkiye'nin Trump'ın işgal masasında bulunmasını kabul etmiyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda yapılacak bayram sohbetlerinde de çılgın Trump'ın akılalmaz ihtirasına ve Netanyahu'ya Filistin'i terk etmemek için bunu bayram sohbetlerine emanet ediyoruz. Bu millet gönlünden bunu geçirirse bu devleti yönetenler bu planın bir parçası olamazlar" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinen Özel, İran’daki yönetimin uygulamalarını benimsemediklerini tekrar ederken, "Ama bildiğimiz bir şey vardır: İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran'ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi, toprak bütünlüğü koruması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir. İran'da istikrarı bozacak herşey Türkiye için bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye'ye hem İran'a hem Irak'a barış diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMLAR BAYRAM TADINDA YAŞANMIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Özellikle yoksulluk herkesin boynunu bükmüş durumda. Bayramların bayram tadında yaşanamadığı, emekli maaşlarının kiraya verilse karın doyurmadığı, karın doyursa kiraya yetmediği bir süreçteyiz. Asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında ilan edildiği bir süreçteyiz. Çiftçilerin borçlarını ödeyemediği, faiz yüklerinin altında ezildikleri bir süreçteyiz. Gençlerin ülkeden ümidini kesmeye çalıştıkları bir süreçteyiz. Bu ülke güçlü bir ülkedir, zengin bir ülkedir. Varlıkları herkesi huzur içinde, karnı tok, geleceğe güvenle ulaştırabilecek bir ülkedir. Ülkede paylaşım sorunu vardır.

Ülkede para vardır, kazanç vardır, fazlası vardır ama paylaşımda adaletsizlik vardır. Vergiyi vatandaşın genelinin, orta direğin ve düşük gelir seviyesinin yüzde 89 ödediği, zenginlerin yüzde 11 ödediği bir ülkedeyiz. O yüzden de daha çok kazanılan, hep birlikte kalkınan ama adil bölüşülen, hakça bölüşülen bir ülkeyi hak ediyoruz. Öyle yarınlar için dua ediyoruz, öyle yarınlar için çalışıyoruz.

Son olarak haksız yere cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımız için en kısa zamanda adalet diliyoruz. Adalete kavuşmak isteyip kavuşamamış herkes için bir an önce adalet diliyoruz. Ülkemizde bundan sonraki süreçte gözyaşının değil kardeşliğin hüküm sürmesini istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında bayramlaşma olacak. Ben siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun herkesin bayramını bir kez daha kutluyorum. Memleketim Manisa'dan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum."