Abdullah Öcalan'ın 'sağ kolu' Veysi Aktaş, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın kuzeni çıktı!

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl üç ay sonra tahliye edildi.

Veysi Aktaş'ın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olmaktan gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldıktan sonra CHP’li belediyelere yönelik birçok operasyonun temel dayanağı yapılan Aziz İhsan Aktaş’ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Veysi Aktaş'ın babası Abit ile Aziz İhsan Aktaş’ın babası Nezir’in kardeş oldukları belirlendi.

“Suç örgütü lideri” denilen, “itirafçı” olduktan sonra serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın annesi Şerife ile babası Nezir Aktaş’ın da Veysi Aktaş’ın aile evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundukları bildirildi.

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır’da Kredi Yurtlar Kurumu’nun kantin ihalesini aldı. Kafe işletmeye başladı. Dondurma, çay ve kahve satan Aktaş daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı okul kantin ihaleleri ve devamında AKP’li belediyelerin açtığı ihalelerle bir anda servet sahibi oldu.

AKP'Lİ BELEDİYEYE DOKUNULMADI!

Aktaş’ın, CHP’li belediyelerden aldığı ihalelerle ilgili soruşturma devam ederken, aynı tarihlerde AKP’li Elazığ Belediyesi’nden de 2 milyar liralık birden fazla ihale aldığı ortaya çıktı.

Bu ihalelerle ilgili Kamu İhale Kurumu başta olmak üzere savcılık ve ilgili kurumlara rakip firmalarca yapılan şikayet ve suç duyurularına rağmen herhangi bir işlem yapılmadı.

KARDEŞİ TEDAŞ'I DOLANDIRMIŞ!

Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ile Tekin Aktaş AKP’li Diyarbakır Bağlar Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanırken Aktaş'ın avukat olan kız kardeşi Melek Kara da TEDAŞ’ı sahte evraklarla milyonlarca lira dolandırmakla suçlanıyor.

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kara’nın 20 yıl hapsi isteniyor.