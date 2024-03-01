Abisini ve yengesini öldürmüştü... Hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:39

Güncelleme: 01.03.2024 - 15:39

Osmaniye'de merkeze bağlı Gebeli Mahallesi 3518 Sokak’ta dün saat 15.30’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.’ye ve dünürleri Halil İbrahim T.’ye ateş etti. Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırıldı.

ZANLI TUTUKLANDI!

Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve Rabia Ö., tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bugün Gebeli Mahallesi’nde bulunan Gebeli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazede çiftin yakınları gözyaşı döktü.

Olay sonrası, polis ekiplerince av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan kardeş Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.