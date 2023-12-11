Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 12 yaralı
Diyarbakır'da çıkan, taşlı sopalı 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde, akşam saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Daksu ve Alatosun mahallelileri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kırsal Daksu ve Alatosun mahallelerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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