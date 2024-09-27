ABK davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık tahliye edildi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:58

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 18’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada mahkeme 16 Eylül’de ara kararlarını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkemenin bu kararı tutuklu sanık Tansel Aktan’ın avukatı İbrahim Kama tarafından bir üst mahkemeye taşındı. 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül’de talebi inceleyip karara bağladı. Mahkeme, “sanık Aktan’ın üzerine atılı eylem”, “bulguların toplanmış olması”, “inkara yönelik sanık savunmasının aksi yönündeki bulgu durumu” ve“ tutuklu kaldığı süreye göre bu aşamada adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli olacağı” değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlendirme kapsamında mahkeme, sanık Aktan’ın tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesi için ilgili birime yazı yazılmasına oybirliği ile karar verdi.

SANIK KURT TARAFI DA DİLEKÇE SUNDU

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından aynı gün tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatı Doç. Dr. S. Sinan Kocaoğlu da tahliye talebiyle bir üst mahkemeye gönderilmesi için Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Söz konusu dilekçede; 12 Eylül’deki duruşmada mahkemede dinlenen tanık ve mahkemeye sunulan bilirkişi mütalaasının müvekiline yönelik atılı suçları çürüttüğünü savundu. Kocaoğlu, buna karşın mahkemenin “tutukluluk halinin devamına” karar verdiği anımsatarak dilekçede “Bu karar ispat etmiş olduğumuz üzere maddi gerçeğe tamamen aykırı olduğu gibi, usulen ve hukuki anlamda yeterli ve geçerli bir gerekçe ihtiva etmediği için müvekkilin ‘adil yargılanma’ ve ‘gerekçeli karar hakkı’ ile birlikte ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’nı ihlal etmektedir. Bu vesile ile Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ni tutukluluktan tahliye kararı için tebrik eder, aynı basireti ve hukukçu duruşunu iş bu itiraz dilekçesini ve eklerini okuyarak yaklaşık bir senedir hukuka aykırı şekilde tutuklu tutulan müvekkilim Barış Kurt için de göstermesini dilerim” ifadelerini kullandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi Ankara 33. Ağır Ceza’ya daha göndermediği öğrenildi.

DURUŞMALARDA NE OLMUŞTU?

Sanık Tansel Aktan, davada iddia edilen suç örgütünce öldürüldüğü ileri sürülen “Mahfuz Tatar” cinayeti dosyası kapsamında tutuklanmıştı. Sanık Barış Kurt ise, yine iddia edilen suç örgütü tarafından Akman Plaza’da alıkonulduğu ve işkenceye uğradığını iddia eden şikâyetçi Erkan Doğan olayı kapsamında tutuklanmıştı. Sanık Kurt tarafının talebi kapsamında davanın 13 Eylül’deki duruşmasında Erkan Doğan olayına yönelik AKP Samsun Milletvekili Aday Adayı Sultan Seyhan tanık olarak dinlenmişti. Tanık Seyhan, olay günü Akman Plaza’da bir arkadaşının bürosunda olduğunu, Erkan Doğan’ı 2 polisle gördüğünü ve herhangi bir işkence görüntüsünün olmadığını belirtmişti. Kurt’un avukatı Nazmi Kobal ise mahkemeye HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu sundu. Raporda resmi bilirkişi raporunun eksik ve hatalı hazırlandığı savunuldu.