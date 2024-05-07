Ankara’da vahşet! 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü: Sırtından bıçakladı
Ankara’da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan abla hayatını kaybederken, saldırgan kardeş gözaltına alındı.
Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde 26 Nisan günü; 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.
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