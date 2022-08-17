Rıza Pekkutsal kimdir? Rıza Pekkutsal hangi filmlerde oynadı? Rıza Pekkutsal neden hayatını kaybetti?
Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal İzmir'de yaşamını yitirdi. Rıza Pekkutsal kimdir? Rıza Pekkutsal hangi fiLmlerde oynadı? Rıza Pekkutsal neden hayatını kaybetti?
Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu. Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte Opet reklamı oldu.
RIZA PEKKUTSAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Rıza Pekkutsal, uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra döndüğü memleketi İzmir'de 16 Ağustos 2022 tarihinde doğal nedenlerden 87 yaşında vefat etti.
RIZA PEKKUTSAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1965: Bir Gönül Oyunu
1965: Güzel Bir Gün İçin
1966: Cibali Karakolu
1966: Eşrefpaşalı
1968: Bir Damat Aranıyor
1971: Güllü
1971: Turist Ömer Boğa Güreşçisi
1972: Babanın Arkadaşı / L'Amico del Padrino
1972: Çapkınlar Şahı / Don Juan 72
1973: Anadolu Ekspresi
1973: Bebek Yüzlü
1974: Hamama Giren Terler
1974: Önce Vatan
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Sarı Necmiye / İt Adası
1976: Afilli Delikanlı
1976: Dar Geçit
1976: Darbe
1976: Eden Bulur
1976: Gel Barışalım
1976: Hamza Dalar Osman Çalar
1976: Hınç
1976: İşler Karıştı / Zühtü
1976: Kanundan Kaçamazsın
1976: Sahte Kabadayı
1977: Akrep Yuvası
1977: Aslan Bacanak
1977: Babanın Evlatları
1977: Bazıları Cacık Sever
1977: Bizim Kız
1977: California
1977: Enayiler Kralı
1977: Güneşli Bataklık
1977: Kördüğüm
1977: Sakar Şakir
1977: Şöhretin Bedeli
1978: Avanak Apti
1978: Çilekeş
1978: Derdim Dünyadan Büyük
1978: Düzen
1978: El Bebek Gül Bebek
1978: Hayat Kadınları
1978: İnsanları Seveceksin
1978: Kaplanlar Ağlamaz
1978: Kibar Feyzo
1978: Köşeyi Dönen Adam
1978: Ne Olacak Şimdi
1978: Neşeli Günler
1978: Son Sabah
1978: Sultan
1978: Sürü
1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
1978: Ya Şundadır Ya Bunda
1978: Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı
1978: Yüz Numaralı Adam
1978: Zeynel İle Veysel
1979: Almanya Acı Vatan
1979: Bekçiler Kralı
1979: Beni Mahvettiler
1979: Dokunmayın Şabanıma
1979: Erkek Güzeli Sefil Bilo
1979: İşte Meydan
1979: Korkusuz Korkak
1979: Köşe Kapmaca
1979: Umudumuz Şaban
1979: Vay Başımıza Gelenler
1980: Beş Parasız Adam
1980: Büyük Kavga
1980: Çile Tarlası
1980: Gerzek Şaban
1980: Mahmut Mangal
1981: Ah Güzel İstanbul
1981: Davaro
1981: Deli Kan
1981: Deliler Koğuşu
1981: Hababam Sınıfı Güle Güle
1981: Üç Kağıtçı
1982: Adile Teyze
1982: Doktor Civanım
1982: Faize Hücum
1982: Şıngırdak Şadiye
1982: Yedi Bela Hüsnü
1983: Bir Zamanlar Kardeştiler
1983: Can Kurban
1983: Kılıbık
1983: Kırkından Sonra
1983: Tokatçı
1984: Atla Gel Şaban
1984: Balayı
1984: Bizimkiler - Of Of Emine
1984: Cumartesi Cumartesi
1984: Geçim Otobüsü
1984: Kara Bahtım, Kem Talihim
1984: Ortadirek Şaban
1984: Üşütük
1984: Zavallılar
1985: Annem Yaşasın
1985: Sosyete Şaban
1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa
1986: Tokat
1987: Son Ümit
1990: Koltuk Belası
1991: Çizme
1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster
1992: Burnumu Keser misiniz?
1992: Issız Kule / Habbabe Hatun
1992: Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu
1992: Sürgün
1993: Deli Balta
1993: Yeşeren Asma / Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz.
1994: Kaygısızlar
1995: Evdekiler
1996: Tatlı Kaçıklar
1997: Çılgın Bediş 2. Sezon
1997: Kılıbıklar Mahallesi
1998: Şafak Vakti
1998: Sıcak Saatler
1999: Ah Bir Zengin Olsam
2000: Üzgünüm Leyla
2001: Çılgın Bediş
2001: Kör Talih
2001: Mutluyüz Ailesi
2002: Çocuklar Duymasın
2002: Hastayım Doktor
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2002: Yarım Elma
2004: Cennet Mahallesi
2006: Ahh İstanbul
2007: Sıfır Dediğimde
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