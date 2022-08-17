Rıza Pekkutsal kimdir? Rıza Pekkutsal hangi filmlerde oynadı? Rıza Pekkutsal neden hayatını kaybetti?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:45

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu. Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte Opet reklamı oldu.

RIZA PEKKUTSAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rıza Pekkutsal, uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra döndüğü memleketi İzmir'de 16 Ağustos 2022 tarihinde doğal nedenlerden 87 yaşında vefat etti.

RIZA PEKKUTSAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1965: Bir Gönül Oyunu

1965: Güzel Bir Gün İçin

1966: Cibali Karakolu

1966: Eşrefpaşalı

1968: Bir Damat Aranıyor

1971: Güllü

1971: Turist Ömer Boğa Güreşçisi

1972: Babanın Arkadaşı / L'Amico del Padrino

1972: Çapkınlar Şahı / Don Juan 72

1973: Anadolu Ekspresi

1973: Bebek Yüzlü

1974: Hamama Giren Terler

1974: Önce Vatan

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Sarı Necmiye / İt Adası

1976: Afilli Delikanlı

1976: Dar Geçit

1976: Darbe

1976: Eden Bulur

1976: Gel Barışalım

1976: Hamza Dalar Osman Çalar

1976: Hınç

1976: İşler Karıştı / Zühtü

1976: Kanundan Kaçamazsın

1976: Sahte Kabadayı

1977: Akrep Yuvası

1977: Aslan Bacanak

1977: Babanın Evlatları

1977: Bazıları Cacık Sever

1977: Bizim Kız

1977: California

1977: Enayiler Kralı

1977: Güneşli Bataklık

1977: Kördüğüm

1977: Sakar Şakir

1977: Şöhretin Bedeli

1978: Avanak Apti

1978: Çilekeş

1978: Derdim Dünyadan Büyük

1978: Düzen

1978: El Bebek Gül Bebek

1978: Hayat Kadınları

1978: İnsanları Seveceksin

1978: Kaplanlar Ağlamaz

1978: Kibar Feyzo

1978: Köşeyi Dönen Adam

1978: Ne Olacak Şimdi

1978: Neşeli Günler

1978: Son Sabah

1978: Sultan

1978: Sürü

1978: Taşı Toprağı Altın Şehir

1978: Ya Şundadır Ya Bunda

1978: Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı

1978: Yüz Numaralı Adam

1978: Zeynel İle Veysel

1979: Almanya Acı Vatan

1979: Bekçiler Kralı

1979: Beni Mahvettiler

1979: Dokunmayın Şabanıma

1979: Erkek Güzeli Sefil Bilo

1979: İşte Meydan

1979: Korkusuz Korkak

1979: Köşe Kapmaca

1979: Umudumuz Şaban

1979: Vay Başımıza Gelenler

1980: Beş Parasız Adam

1980: Büyük Kavga

1980: Çile Tarlası

1980: Gerzek Şaban

1980: Mahmut Mangal

1981: Ah Güzel İstanbul

1981: Davaro

1981: Deli Kan

1981: Deliler Koğuşu

1981: Hababam Sınıfı Güle Güle

1981: Üç Kağıtçı

1982: Adile Teyze

1982: Doktor Civanım

1982: Faize Hücum

1982: Şıngırdak Şadiye

1982: Yedi Bela Hüsnü

1983: Bir Zamanlar Kardeştiler

1983: Can Kurban

1983: Kılıbık

1983: Kırkından Sonra

1983: Tokatçı

1984: Atla Gel Şaban

1984: Balayı

1984: Bizimkiler - Of Of Emine

1984: Cumartesi Cumartesi

1984: Geçim Otobüsü

1984: Kara Bahtım, Kem Talihim

1984: Ortadirek Şaban

1984: Üşütük

1984: Zavallılar

1985: Annem Yaşasın

1985: Sosyete Şaban

1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1986: Tokat

1987: Son Ümit

1990: Koltuk Belası

1991: Çizme

1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster

1992: Burnumu Keser misiniz?

1992: Issız Kule / Habbabe Hatun

1992: Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu

1992: Sürgün

1993: Deli Balta

1993: Yeşeren Asma / Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz.

1994: Kaygısızlar

1995: Evdekiler

1996: Tatlı Kaçıklar

1997: Çılgın Bediş 2. Sezon

1997: Kılıbıklar Mahallesi

1998: Şafak Vakti

1998: Sıcak Saatler

1999: Ah Bir Zengin Olsam

2000: Üzgünüm Leyla

2001: Çılgın Bediş

2001: Kör Talih

2001: Mutluyüz Ailesi

2002: Çocuklar Duymasın

2002: Hastayım Doktor

2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002: Yarım Elma

2004: Cennet Mahallesi

2006: Ahh İstanbul

2007: Sıfır Dediğimde