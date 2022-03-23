Abramoviç'in mega yatına yaklaşan teknelere sirenli uyarı
Marmaris'e gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' isimli yatını görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler siren çalınarak uyarılıyor.
İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', dün sabah Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.
Mega yat, Marmaris Limanı büyük iskelesine demirledi. Üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan Eclipse, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, bol bol fotoğraf çekti.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise yatın çevresinde botla tur atıyor. Bir teknede bulunanların yatı yakından görmek için yanından geçmesi üzerine, ekipler siren çalarak uyarıda bulundu.
Bir diğer mega yatı 'My Solaris' ise Bodrum'da demirli bulunan Abramoviç'in ise nerede olduğu bilinmiyor.
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