Roman Abramoviç kimdir, kaç yaşında, nereli, kişisel serveti ne kadar? İşte merak edilenler

22 Mart 2022 Salı, 15:46

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da ortaya çıkan ve gelir kaynağı bilinmeyen seçkin zümreden biri (oligark) olarak görülen Roman Abramoviç, çok erken yaşta ailesini kaybetmesi dolayısıyla iş hayatı boyunca çocuklara ve ihtiyaç sahibi insanlara yönelik sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı.

ROMAN ABRAMOVİÇ, TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIMI SATIN ALACAK?

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işgal hareketine başlaması sonucu birçok Rus iş insanının Avrupa'daki faaliyetleri sonlandırıldı. İngiliz futbol takımı Chelsea'nın sahibi Roman Abramoviç, ülkeye girişi yasaklanmadan önce yönetimi divan kuruluna devrederek kulübü satışa çıkardığını açıkladı.

İngiltere'deki mal varlığını elden çıkarmak için satış işlemlerini sürdüren Roman Abramoviç, bu süreçte lüks yatıyla Türkiye'de Akdeniz'de vakit geçiriyor. Chelsea'nin satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Roman Abramoviç'in Türkiye'den Göztepe ya da Bodrumspor'a talip olacağı iddia edildi.

Öte yandan Chelsea'yi satın almak için girişimlerde bulunan Muhsin Bayrak, ekibinin yanlış adrese e-posta göndermesi dolayısıyla teklif tarihini kaçırmaları nedeniyle İngiliz kulübü almaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

ROMAN ABRAMOVİÇ'İN HAYAT HİKAYESİ

24 Ekim 1966 tarihinde Rusya'nın Saratov şehrinde dünyaya geldi. Roman Abramoviç aslen Yahudidir. 3,5 yaşında babasını, 4 yaşında ise annesini kaybetti. Ebeveynlerinin yaşamını yitirmesinin ardından amcasının yanında yaşamaya başladı, fakat daha sonra yetimhaneye verildi.

Lisans eğitimini Moskova Hukuk Akademisi'nde tamamladı. Moskova Taşımacılık Enstitüsü'nde kısa bir süre eğitim gördü.

Yetişkin olunca Ukhta şehrinde sanayi enstitüsünde çalışmaya başladı. İş hayatına 1992 yılında başladı. 1995 yılına kadar 5 şirket kurdu. Oyuncak üretimi yaptı. Özellikel ucuz plastik ördekler, çocukları sevindirmek isteyen yoksul kesimde büyük ilgi gördü. 1990'lı yılların ortalarında dolar milyarderi oldu.

1999 yılında Rusya Meclisi'nde milletvekili oldu. 2000-2008 yılları arasında, Rusya sınırları içinde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'nde valilik yaptı. Yoksul kesimin yaşadığı bölgede 'Umut Direği' adlı bir sosyal yardım projesi başlattı. TOplanan parayla burada kolej, hastane, kreş ve otel yaptırdı. Havaalanı ve okullar yenilendi.

ROMAN ABRAMOVİÇ'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Roman Abramoviç, 'Eclipse' (165 m) adında dünyanın en büyük yatına sahip. 'The Bandit' adlı 30 kişilik yemek salonu, lavaboları, altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jeti bulunuyor. Ayrıca iki adet helikoptere sahip.

Başta 'Maybach' limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosuna sahip olmasının yanı sıra Londra'da Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi var. Ayrıca Moskova, Cote d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri var.

2005 yılında Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

ROMAN ABRAMOVİÇ, CHELSEA'Yİ NE ZAMAN VE NE KADARA ALDI?

2003 yılında satışa çıkan İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi 140 milyon pound değerinde rekor ücretle satın aldı.

Takımın başına getirdiği teknik direktör Jose Mourinho ile iki sezon üst üste şampiyoluk sevinci yaşadı. Chelsea, Roman Abramoviç döneminde 3 Premier Lig şampiyonluğu, 2 Lig Kupası şampiyonluğu, 3 FA Kupa şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Roman Abramoviç, 2018 yılında İsrail, 2021 yılında Portekiz vatandaşı oldu.

ROMAN ABRAMOVİÇ'İN KİŞİSEL SERVETİ NE KADAR?

2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle Roman Abramoviç; dünyanın 120. en zengin kişisi, Rusya'nın en zengin 11. kişisi, İsrail'in 2. en zengin kişisi, Portekiz'in en zengin kişisi.

2006 yılında Antalya'nın Kundu bölgesinde beş yıldızlı bir otel ve İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çiftlikköy bölgesindeki Kum Beach'i satın aldı.

2020 yılında Norveçli ressam Edvard Munch'un insanın varoluşsal ızdıraplarını anlattığı 'Çığlık' adlı tablosunu 120 milyon dolara satı aldı.

Son 20 yılda Rusya, ABD, İngiltere, Portekiz, Litvanya, İsrail ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkı sağladı.

ÖZEL YAŞAMI

1966 doğumlu olan Roman Abramoviç, 2022 yılı itibarıyla 56 yaşında.

1987-1989 yılları arasında Olga Hanım ile evli kaldı. Bu evliliğinden bir oğlu oldu. 1991-2007 yılları arasında Irina Hanım ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Anna' (d.1992), 'Arkadiy' (d.1993), 'Sonya' (d.1995), 'Arina' (d.2011), 'Ilya' (d.2004) adlarında 5 çocuğu oldu.

Roman Abramoviç 1.77 metre boyunda, 74 kilo ve akrep burcu.

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