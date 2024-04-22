Aç kalan tilki ilçe merkezine indi

Yaşam alanı olan ormandan İnegöl’ün merkezine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:34
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Aç kalan tilki, ormandan İnegöl’e inerek Mahmudiye Mahallesi mobilya sanayiinde yiyecek aradı. 

Bir araç sürücüsü tilkiyi görünce şaşırırken, görüntülemeyi de ihmal etmedi. 

Bir süre sonra tilki geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.


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