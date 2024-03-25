Helvanın kokusunu alan tilki çadıra dadandı

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına sürekli misafir olan tilkiler yine şaşırtmadı, bir çadıra giren tilki ev yapımı helvayı yedi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:27
Helvanın kokusunu alan tilki çadıra dadandı
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Her mevsim tırmanış için dağcıların gözdesi olan Ağrı Dağı, bünyesinde bulundurduğu doğal yaşam ile de ilgi çekiyor. Tırmanış sonrası dinlenmek için kamp alanında yatan dağcılar dışarıdan bir ses gelince uyandılar.

Sesin geldiği tarafa bakan Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, bir tilkinin çadıra geldiğini ve ev yapımı helvayı yediğini gördü.

"ÇADIRIMIZI YIRTTIĞINI GÖRDÜK"

Duruma şaşırdığını söyleyen Akkuş; “Bu gece çadırımıza davetsiz bir misafir geldi. Gece çadırımızdan bir ses geldi. Bizim dışarıda Şahap hoca olduğunu düşündük. Hocamıza seslendik ses gelmedi. Sonradan bir şeyin çadırımızı yırttığını gördük. Bizim arkadaşlardan biri ev helvası yapıp getirmişti.

O helvayı almıştı. Helvanın birazı kalmıştı. Ona da biz tilkiye ikram ettik. Diğer dağcı arkadaşlardan da bilgi aldık. Bu tilki sürekli buraya gelerek diğer dağcı arkadaşlardan yiyecek alıyor” dedi.


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