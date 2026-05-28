Aç öğrenci öğretmeninden harçlık istedi: 'Bu ülke adına büyük bir utanç'

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iddiaya göre maddi imkânsızlık nedeniyle öğretmeninden harçlık isteyen 12 yaşındaki R.B.D., durumu öğrenen babası S.D. tarafından darp edildi. Çocuğun annesinin aldığı darp raporu ve yaptığı şikâyetin ardından R.B.D. devlet korumasına alındı.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Eğitimİş 3’nolu şube başkanı Barış Düdü konuya ilişkin gazetemize değerlendirmede bulundu.

Nazlıaka, “Bir çocuğun okula aç gitmesi ve teneffüste karnını doyurabilmek için öğretmeninden para istemek zorunda kalması bu ülke adına büyük bir utançtır” dedi. Nazlıaka, yalnızca çocukların değil öğretmenlerin de ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, eğitim emekçilerinin de giderek ağırlaşan bir geçim krizi içinde olduğunu ifade etti.

‘DEVLETİN ASLİ GÖREVİ’

Yaşanan olayın yalnızca bireysel bir öfke meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Eğitim-İş 3’nolu şube başkanı Barış Düdü, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin çocukların temel ihtiyaçlarını etkilediğine dikkat çekerek “Bugün birçok öğretmen, kendi maaşından artırdığı parayla öğrencisinin beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsa, burada kamusal sorumluluğun eksikliği de konuşulmalıdır. Bir çocuğun okulda aç kalmaması devletin asli görevidir” diye konuştu.