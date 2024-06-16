Kurbanlık boğa kaçtı: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı!

Kağıthane’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa otoparka girdi. Sahibiyle dakikalarca köşe kapmaca oynayan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:27
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı.

Kağıthane Yeşil Vadi Hayvan Pazarı’ndan kaçan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otoparka girdi.

Sahibinin peşinden gittiği boğa, bir türlü sakinleşmeyince devreye, belediyeye bağlı uzman ekip ve veterinerler girdi.

Ekiplerle adeta köşe kapmaca oynayan boğa, zor anlar yaşattı.

Saatlerce direnen boğa, sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.


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