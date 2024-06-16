İstanbul'dan 'kurban' manzaraları: 'Yasak' pankartlarının altında kesim yaptılar
KurbanBayramı'nın ilk gününde kesim merkezleri önünde sıra beklemek istemeyenler, “Burada kurban kesmek yasaktık" pankartlarına da aldırış etmeyerek kurbanları boş alanlarda kesti.
Kurban Kesim merkezlerindeki kuyruklarda beklemek istemeyen kişiler, kurbanlık hayvanlarını alarak boş alanlara geldi. Burada bulabildikleri ağaç altlarında hijyenik olmayan şartlarda hayvanlarını kesen kişiler etleri parçalayıp bölüştükten sonra alanlardan ayrıldı.
Sultagazi’de bulunan satış ve kesim alanına çok yakın bir yerde bulunan boş bir alanda da durum farklı değildi. Belediyenin günler öncesinden astığı “Burada Kurban Kesmek yasaktır" pankartlarına aldırış etmeyenler kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.
Bazılarının ise belediyenin astığı pankartları kaldırdığı gözlendi. Kısa süre kurban kesim merkezine dönen alanlarda sözkonusu kişilerin, hayvanları kestikten sonra açık alanda parçaladıkları ve kasalara koydukları görüldü.
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