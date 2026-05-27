'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: 'Amcamdan şikayetçi olacağım'

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın darbeleri ya da bıçakla yaralandı. Yaralananlar, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne geldi.
"AMCAMIN İLERİ KESİM TEKNİKLERİYLE BERABER ELİMİ KESMİŞ BULUNMAKTAYIM"
Tedavisi sonrası taburcu olan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
"AMCAMDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"
Karakaya, gülerek, “Buradan da emniyete gideceğim. Amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” dedi.