'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: 'Amcamdan şikayetçi olacağım'

27.05.2026 12:05:00
DHA
Kocaeli’de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu. Elinden yaralanan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım” dedi. Karakaya, gülerek, “Emniyet'e gideceğim, amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın darbeleri ya da bıçakla yaralandı. Yaralananlar, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne geldi.

"AMCAMIN İLERİ KESİM TEKNİKLERİYLE BERABER ELİMİ KESMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Tedavisi sonrası taburcu olan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"AMCAMDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Karakaya, gülerek, “Buradan da emniyete gideceğim. Amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” dedi.

#Kurban Bayramı #Kasap #Kurban Kesim