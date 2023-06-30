'Acemi kasaplar' hastaneye koştu: Kırıkkale'de 2 günde 204 kişi yaralandı

Kırıkkale’de bayramın birinci ve ikinci gününde kurban keserken yaralanan 204 kişi hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:09
'Acemi kasaplar' hastaneye koştu: Kırıkkale'de 2 günde 204 kişi yaralandı
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Kırıkkale’de bayramın birinci ve ikinci gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

204 KİŞİ HASTANEYE VAŞVURDU

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 204 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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