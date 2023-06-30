Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı gündem oldu: 'Hiç kimsenin kutlu olmasın'
Oyuncu Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Sayan'ın "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi" sözleri bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, bazı kullanıcılar ise Sayan'a destek verdi.
Ünlü oyuncu ve yazar Başak Sayan, Kurban Bayramı paylaşımıyla gündem oldu. Sayan'ın Twitter hesabından paylaştığı sözler sosyal medyada tartışma yarattı.
"KİMSENİN KURBAN BAYRAMI KUTLU OLMASIN"
Başak Sayan, Müslümanların kutsal kabul ettiği Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" yazdı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Birçok kişi Sayan'ın paylaşımına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Sayan'a destek yorumları yaptı.
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