Son Dakika... Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt kurumu alacak

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:24
Son Dakika... Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt kurumu alacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

Ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.

Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.

Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK’nın internet sitesinden duyurulacak.

 

 


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