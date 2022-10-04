Acı bal yiyip bayılan şaşkın 'Balkız'dan haber var!
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve herkesin gönlüne taht kuran sevimli ayı 'Balkız' bu defa doğal ortamında görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda acı bal yediği için baygınlık geçirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bozayı 'Balkız', bu kez doğal ortamında görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız, 'Balkız' doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri kullanıldı.
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