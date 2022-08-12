Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu
Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayı, sosyal medyada gündem olmuştu. Önceki gün ayıya isim arandığı duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, baygınlık geçiren yavru boz ayıya 'Balkız' adının verildiğini duyurdu.
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
İSMİ BELLİ OLDU
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.
NE OLMUŞTU?
Düzce Yığılca'da ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların baygın bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alınmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilip, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denilmişti.
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