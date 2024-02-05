Acı görüntülere 6 Şubat depremlerinin 1. yılında ulaşıldı... Ebrar Sitesi'nin yıkılma anları ilk kez paylaşıldı!

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem toplamda 11 ili etkilemiş, binlerce yurttaş hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi en az 1400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Son olarak, yıkılma anlarına dair ilk kez ulaşılan görüntüler yayınlandı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:32
Abone Ol google-news

Tüm Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle sarsıldı. Bu felaket, sadece Kahramanmaraş'ı değil, toplamda 11 ili de derinden etkiledi.

Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğu belirlendi. 7,7 büyüklüğündeki bu depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması, kentteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DEPREMİN SEMBOLLERİNDEN: EBRAR SİTESİ

Depremin sembollerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alıyordu. Toplamda 22 bloktan oluşan bu site, binlerce aile için güvenli bir yaşam alanı olarak görülüyordu.

Ancak 6 Şubat depremleri sonrasında Ebrar Sitesi tamamen yıkıldı. Bu yıkım sonucunda en az 1400 kişi hayatını kaybetti.

Ebrar Sitesi'nin yıkılma anına ilişkin yeni görüntülere ise bir yıl sonra ulaşıldı.

Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı felaketi adeta yeniden yaşattı.

Sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görüntülere yansıdı.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı ve bir marketten çıkan bir kişinin binanın yıkılması esnasında dışarı çıkması da görüntülere yansıyan diğer önemli anlardı.


Ebrar Sitesi haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Yer çürüktü, deprem de beklenenden büyüktü

Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Yer çürüktü, deprem de beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin yapı ruhsatını onaylayan isim şimdi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü!

Ebrar Sitesi'nin yapı ruhsatını onaylayan isim şimdi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü!
Ebrar Sitesi'nde eksik rapora tepki: Tuz gibi elimizde kalıyordu

Ebrar Sitesi'nde eksik rapora tepki: Tuz gibi elimizde kalıyordu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon