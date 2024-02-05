Acı görüntülere 6 Şubat depremlerinin 1. yılında ulaşıldı... Ebrar Sitesi'nin yıkılma anları ilk kez paylaşıldı!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:32

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:37

Tüm Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle sarsıldı. Bu felaket, sadece Kahramanmaraş'ı değil, toplamda 11 ili de derinden etkiledi.

Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğu belirlendi. 7,7 büyüklüğündeki bu depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması, kentteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DEPREMİN SEMBOLLERİNDEN: EBRAR SİTESİ

Depremin sembollerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alıyordu. Toplamda 22 bloktan oluşan bu site, binlerce aile için güvenli bir yaşam alanı olarak görülüyordu.

Ancak 6 Şubat depremleri sonrasında Ebrar Sitesi tamamen yıkıldı. Bu yıkım sonucunda en az 1400 kişi hayatını kaybetti.

Ebrar Sitesi'nin yıkılma anına ilişkin yeni görüntülere ise bir yıl sonra ulaşıldı.

Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı felaketi adeta yeniden yaşattı.

Sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görüntülere yansıdı.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı ve bir marketten çıkan bir kişinin binanın yıkılması esnasında dışarı çıkması da görüntülere yansıyan diğer önemli anlardı.