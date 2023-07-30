Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:13

Güncelleme: 30.07.2023 - 09:15

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçe jandarma ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü’nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen İzmir İl Jandarma SAK timi tarafından gölden çıkarılan cesedin, 24 saat önce kayıp ihbarı verilen Alzheimer hastası 82 yaşındaki Mehmet Aydın’a ait olduğu tespit edildi.

Aydın’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.