Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:59
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında ey yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiği bildirildi. 

Taşyürek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Şehit MSB
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