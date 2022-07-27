Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında ey yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Taşyürek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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