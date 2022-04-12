Acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.’nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.’nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.’ye isabet etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti
- Ongun'dan 'Fazilet durağı' açıklaması
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Kaşıkçı cinayeti için 'fiili gensoru'
- Ormanlık alanda korkutan yangın
- Almanya ile Ukrayna arasında büyük kriz
- Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
- Mariupol’deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı
- 'Ne var orada, gençler toplanmış sahur yapıyor'
- İmamoğlu metro çalışanlarıyla iftar yaptı