Acı olay: Ambulansın çarptığı 54 yaşındaki kadın öldü
Malatya’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Gülseren Dişkaya’ya Y.Y. idaresindeki 35 BLA 10 plakalı ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Gülseren Dişkaya kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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