Acı olay... Babasıyla aynı hastalığa yakalandı, kurtarılamadı!
Muğla'da, babası Levent Bıçakcı’nın pankreas kanserinden yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra tedavi gördüğü hastanede yumuşak doku kanserinden hayatını kaybeden Levent Kaan Bıçakcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Levent Kaan Bıçakcı (19) yumuşak doku kanseri nedeniyle özel hastanede tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Bıçakcı, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bıçakcı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
BABASI DA KANSERDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Öte yandan, Levent Kaan Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın, geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği, annesi Ayşe Bıçakcı’nın da meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.
Levent Kaan Bıçakcı'nın, bugün cuma namazı sonrası Kerem Aydınlar Camisi'ndeki cenazesine ailesi, Bodrum Belediyesi Başkanvekili Kanat Özsert, belediye meclis üyeleri ve sevenleri katıldı. Helallik alınıp cenaze namazı kılınan Bıçakcı, Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!