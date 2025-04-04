Acı olay... Babasıyla aynı hastalığa yakalandı, kurtarılamadı!

Muğla'da, babası Levent Bıçakcı’nın pankreas kanserinden yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra tedavi gördüğü hastanede yumuşak doku kanserinden hayatını kaybeden Levent Kaan Bıçakcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Acı olay... Babasıyla aynı hastalığa yakalandı, kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Levent Kaan Bıçakcı (19) yumuşak doku kanseri nedeniyle özel hastanede tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Bıçakcı, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bıçakcı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

BABASI DA KANSERDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Öte yandan, Levent Kaan Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın, geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği, annesi Ayşe Bıçakcı’nın da meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.

Levent Kaan Bıçakcı'nın, bugün cuma namazı sonrası Kerem Aydınlar Camisi'ndeki cenazesine ailesi, Bodrum Belediyesi Başkanvekili Kanat Özsert, belediye meclis üyeleri ve sevenleri katıldı. Helallik alınıp cenaze namazı kılınan Bıçakcı, Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 


Etiketler: #Baba #Bodrum #kanser #muğla

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