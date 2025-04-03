İlerleyen tıp teknolojisinden kanser hastalarına müjde: Yeni kanser tedavileri hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:34

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:34

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanser alanında geliştirilen yeni nesil tedavi yöntemlerinin, hastaların hem yaşam kalitesini hem de tedavideki başarı oranını yükselttiğini belirtti.

"KİŞİLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR"

Almuradova, son yıllarda kanser tedavisinde ‘kişiselleştirilmiş tedavi' yöntemlerinin benimsendiğini belirterek, "Kanser her hastada farklı seyreder. Bu yüzden her hastaya kişiye özgü bir tedavi planı uygulanıyor bu da başarı oranını arttırıyor" şeklinde konuştu. Uzman hekim, son yıllarda kemoterapiye olan ihtiyacın neredeyse yarı yarıya azaldığına dikkati çekerek, "Kemoterapi etkili bir yöntem olmasına mukâbil saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal, ağız yaraları, kan değerlerinin düşmesi gibi yan etkilere neden olabiliyor. Uygun durumlarda akıllı ilaç, immünoterapi, hormon tedavisi gibi alternatif tedaviler kullanarak, yan etkilerin azaltılması sağlanıyor" dedi.

"EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Son yıllarda kullanımı daha çok artan akıllı ilaçların, kanser hücrelerinin genetik ve moleküler özelliklerine odaklanarak hedefe yönelik tedavi sağladığına değinen Doç. Dr. Almuradova, yeni nesil tedavi yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Akıllı ilaçlar, tümör hücrelerinin büyümesini engellemeye çalışırken sağlıklı hücrelere zarar vermez. İmmünoterapi ise tümör hücrelerini hedef almak yerine vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak tümörü yok etmeye çalışır. Özellikle meme ve prostat kanserlerinde kullanılan hormon tedavisi ise tümör hücrelerinin büyümek için ihtiyaç duyduğu hormonları baskılar. ‘Bu tedavilerden biri diğerinden daha iyi' diye bir şey söz konusu değil, bazen bir arada da kullanılabilir. Tümörün durumuna, hastadaki etkisine göre tedavi uzmanlarca yönetilir."

"BAZI HASTALAR TEDAVİSİNİ ALDIĞIN GÜN İŞE GİDEBİLİYOR"

İmmünoterapi ve akıllı ilaç gibi yeni nesil tedavi yöntemlerinin hastanın yaşam kalitesini arttırdığını belirten Almuradova, şunları kaydetti:

"Yeni testler tümörün DNA'sına bakıp ona göre dizilim yapıyor, biz de genetik mutasyona göre yönelik bir akıllı ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. Kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik tedavinin başarısı buradan geliyor. Dördüncü evre meme kanserinde bile tam yanıt alabilen hastalar oluyor. Önceliğimiz hastaların olabildiğince normal yaşamlarına devam edebilmeleri, yaşamı kaçırmamaları. Yan etkileri ağır olan tedavilerde yaşam kaliteleri düşüyordu. Yeni nesil tedavilerin en güzel yanı da hastaların yan etkileri daha az yaşamaları. Kişiden kişiye değişmekle birlikte çoğu hasta yan etkileri düşük oranda yaşıyor. Bazı hastalarımız tedavisini alıp aynı gün işe ya da günlük hayatına devam ediyor."