Acı olay... Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
Tokat'ta 6’ncı katın balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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