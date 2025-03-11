Acı olay... Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Tokat'ta 6’ncı katın balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Acı olay... Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 23:23

Olay, akşam saatlerinde Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Etiketler: #tokat #bebek

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