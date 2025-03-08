Bebek'te pitbull köpeği, ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadı: Sahibine 76 bin lira ceza kesildi
İstanbul Bebek'te bir kişinin dışarıya çıkartıp ağızsızlık gezdirdiği pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı. Isırdığı dubayı bırakmayan köpeği gezdiren Fatma Ü.'ye (35) 76 bin lira para cezası uygulandı.
Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde 3 Mart Pazartesi günü Fatma Ü.'nün ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı.
Köpeğin ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılması üzerine çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti.
AYNI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: #bebek #Pitbull #Sokak köpekleri
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