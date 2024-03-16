Acı olay... İş yerinde çıkan yangında yanarak can verdi!

Başiskele'de iş yerinde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs, yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:09
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerinde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre, elektrik ısıtıcısından dolayı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi!ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürülürken, dükkanda kalan yabancı uyruklu işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


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