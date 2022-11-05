Acı olay... Kardeşler, 1 gün arayla kalp krizinden öldü
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Şaban Aydın (44) ile ağabeyi Birol Aydın (55), 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Şaban Aydın, 2 Kasım'da mesai yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın cenazesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde perşembe günü defnedildi.
KARDEŞİNDEN 1 GÜN SONRA RAHATSIZLANDI
Şaban Aydın'ın ağabeyi, emekli baş gardiyan Birol Aydın ise kardeşinin cenazesinden 1 gün sonra evde rahatsızlandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Aydın'ın da kalp krizi geçirdiğini belirledi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birol Aydın, bugün öğle vakti Meliha Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşinin yanında toprağa verildi.
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