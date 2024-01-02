Emre Karayel’in acı günü

Oyuncu Emre Karayel‘in annesi Türkan Onat hayata veda etti. Onat’ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:30
Emre Karayel’in acı günü
Abone Ol google-news

Kariyerine ‘Kardeşlerim’ dizisiyle devam eden oyuncu Emre Karayel’in annesi Türkan Onat hayata veda etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Karayel, şunları yazdı:

“Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.


Emre Karayel

İlgili Haberler

Ünlü fenomen Rahel Pekcan'ın acı günü: Sevgilisi hayatını kaybetti!

Ünlü fenomen Rahel Pekcan'ın acı günü: Sevgilisi hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler