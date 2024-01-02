Emre Karayel’in acı günü
Oyuncu Emre Karayel‘in annesi Türkan Onat hayata veda etti. Onat’ın cenazesi bugün toprağa verilecek.
Kariyerine ‘Kardeşlerim’ dizisiyle devam eden oyuncu Emre Karayel’in annesi Türkan Onat hayata veda etti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Karayel, şunları yazdı:
“Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin.”
Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyor...
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!