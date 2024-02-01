Acı ölüm... Kanala düşen yaşlı adam kurtarılamadı!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:27

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi’ndeki kanalda acı bir olay yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İddiaya göre, Salih Teke (82) dengesini kaybedip kanala düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Salih Teke’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Teke’yi hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.