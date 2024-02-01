Acı ölüm... Kanala düşen yaşlı adam kurtarılamadı!

Tarsus'ta dengesini kaybedip kanala düşen 82 yaşındaki Salih Teke, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:27
Acı ölüm... Kanala düşen yaşlı adam kurtarılamadı!
Abone Ol google-news

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi’ndeki kanalda acı bir olay yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İddiaya göre, Salih Teke (82) dengesini kaybedip kanala düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Salih Teke’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Teke’yi hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


kanal haberleri Mersin haberleri tarsus haberleri inceleme haberleri düştü haberleri

İlgili Haberler

Karne günü acı ölüm: Annesiyle birlikte hayatını kaybetti!

Karne günü acı ölüm: Annesiyle birlikte hayatını kaybetti!
Kayseri'de acı ölüm... Baba ile oğlu sobadan zehirlendi!

Kayseri'de acı ölüm... Baba ile oğlu sobadan zehirlendi!
Öğretmenin acı ölümü... 12 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu!

Öğretmenin acı ölümü... 12 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon