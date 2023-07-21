Acı tesadüf... Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan sürücü yaşamını yitirdi!
Bursa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras, hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.
Bursa-Ankara karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İnegöl ilçesinden Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen TIR sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!
Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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