Açık alandan tarım aletleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı zamanlarda yaşanan 3 hırsızlık olayına ilgili olarak yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşanan 3 açık alan hırsızlığında çeşitli tarım aletleri çalınmıştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 2 şüpheli tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çalınan tarım aletleri de bulundu. Açıktan hırsızlık suçuyla adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Bulunan tarım aletleri ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Merkez Bankası'ndan mevduat adımı!
- Acun Ilıcalı, Ferdi'ye gelen teklifi açıkladı
- 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- Uçuşlar iptal edilecek
- Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!