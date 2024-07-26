Açık alandan tarım aletleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı zamanlarda yaşanan 3 hırsızlık olayına ilgili olarak yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:44
Açık alandan tarım aletleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşanan 3 açık alan hırsızlığında çeşitli tarım aletleri çalınmıştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 2 şüpheli tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çalınan tarım aletleri de bulundu. Açıktan hırsızlık suçuyla adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bulunan tarım aletleri ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.


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