Denizli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
Denizli’de jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 403 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 56 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet av bıçağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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