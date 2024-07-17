Yunan ‘şarkıcı’ Despina Vandi Türk bayrağından rahatsız oldu, sahneye çıkmadı: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den açıklama geldi!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 22:47

Güncelleme: 17.07.2024 - 22:50

İzmir Çeşme’de Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek amacıyla konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı.

Söz konusu olayın ardından Vandi’ye tepki gösteren yurttaşlar koro ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Daha sonra konser alanına gelen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bir açıklama yaptı.

Denizli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir yardım konseri. Burada belediyenin hiçbir menfaati yok. Bu çocuklar ve eğitim için verilen bir konser. Türk Eğitim Vakfı yetkilileri bize sahnede Despina Vandi’ye yer vermek istediklerini söylediler. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destek olduk. Daha sonra sahneye çıkmadığını, Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin inmesini istediğini söylediler. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi diliyorum ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede bir ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur. Ben hanımefendi adına utanıyorum.”