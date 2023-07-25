Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:40

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.