Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası yaşayarak açık denizde sürüklenen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.
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