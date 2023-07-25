Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası yaşayarak açık denizde sürüklenen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:40
Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. 

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.


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