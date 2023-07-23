Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir’'in Buca ve Konak ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 92 tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ve Buca ilçelerinde yasadışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
2 ev ve 1 depoya 20 Temmuz'da yapılan operasyonda 92 tabanca ele geçirildi, H.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- Seçim çalışmalarına başladı!
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!