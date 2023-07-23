Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir’'in Buca ve Konak ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 92 tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:08
Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ve Buca ilçelerinde yasadışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

2 ev ve 1 depoya 20 Temmuz'da yapılan operasyonda 92 tabanca ele geçirildi, H.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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