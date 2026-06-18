Açıklama yapması bekleniyor... Cemil Tugay CHP'den istifa edecek mi?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, İzmir İl Başkanlığı görevine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü ataması yerel yönetimde deprem etkisi yarattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olağanüstü bir toplantı trafiği başlattı.

Edinilen bilgilere göre; Başkan Tugay ilk olarak saat 13.00’te CHP’li meclis üyeleriyle kritik bir toplantıya girdi. Meclis üyeleriyle yapılan ve oldukça hararetli sürdüğü belirtilen bu görüşmenin ardından Tugay’ın, saat 16.00’da İzmir'in CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi. Cemil Tugay’ın tüm bu yoğun diplomasi trafiği ve belediye başkanları toplantısının ardından aldığı nihai kararı kamuoyuna resmen açıklaması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA "İSTİFA DÜŞÜNCEM YOK" DEMİŞTİ

Cemil Tugay, geçtiğimiz hafta siyaset kulislerinde konuşulmaya başlanan 'yeni parti ve istifa' iddiaları üzerine belediye binası önünde yerel ve ulusal basın çalışanlarına açıklama yapmıştı. O süreçte partinin bütünlüğüne vurgu yapan Tugay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim kendi açımdan istifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok. İstifa etmemiz demek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmamız demek. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. Siyasi süreçte aslında herkes şunu istiyor; parti içerisinde bu konu çözülsün, bir kurultay süreci olsun. Siyasi ideoloji etrafında oluşmuş bir örgütüz. Burada herhangi birimizin bireysel olarak bir karar verme durumu yok."