RTÜK'ten haber bültenlerine pes dedirten tehdit: 'Türkiye'de olumlu olaylar olmuyor algısı yaratıyorlar...'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:37

Güncelleme: 08.02.2025 - 13:49

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘Türkiye’de olumlu olaylar olmuyor algısı yarattıklarını’ öne sürerek ana haber bültenlerini yaptırımla tehdit etti.

RTÜK bu kez haber bültenleri için uyarı yaptı. Genel izleyici saatinde 'şiddet' içeren görüntü ve seslerin kullanımına ilişkin uyarı yapılan RTÜK açıklamasında haber spikerlerinin sunumları da uyarı konusu yapıldı.

"Bazı haberlerin ülkemizde 'olumlu olaylar' olmuyormuş gibi kamuoyuna servis edildiği ve böylelikle vatandaşların karamsarlığa ve yalnızlığa sürüklendiği görülmektedir" denilen açıklamada, bu durumun kamu yararını ve toplumdaki huzuru zedelediği belirtildi.

'SUNUCULAR SİYASİ YORUMDAN KAÇINMALI'

Haber bültenleri için 10 maddede kurallar sıralanırken "sunucular siyasi içerikli ve taraflı yorumlardan kaçınmalı" ifadelerine de yer verildi.

10 maddelik uyarıya uygun davranılmaması durumunda medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara müeyyide uygulanacağı belirtildi.

"OLUMLU OLAYLAR OLMADIĞI ALGISI..."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklama şöyle:

"RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir. Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde ‘olumlu olaylar’ olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir.

Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir."

'ÜLKEMİZDE BİRÇOK ALANDA BAŞARILAR ORTADAYKEN...'

"Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan ‘yandık’, ‘bittik’, ‘mahvolduk’ haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur.

Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir."

‘KANUN AÇIK’

"6112 sayılı kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."