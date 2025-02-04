Medyaya ‘Gezi’ incelemesi: RTÜK’ten ‘arşiv’ açıklaması!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:06

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'e gönderdiği yazıyla 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında "propaganda mahiyetinde" yayın yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istedi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise bu karara ilişkin yaptığı açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır" ifadelerini kullanmıştı.

“TÜM KAYITLAR BİZDE MEVCUT”

Mynet’in ulaştığı RTÜK kaynakları Taşçı’nın sözlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydeder, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı dönemine ait tüm kayıtlar bizde mevcut!"