'Acil önlem' çağrısı: Atatürk Barajı tehdit altında!
Uzmanlar, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında bulunan Atatürk Barajı'na ilişkin 'erozyon' tehdidi olduğunu açıkladı. Tema Vakfı Adıyaman Temsilcisi, tehdit altında olan baraja ilişkin 'acil önlem' çağrısında bulundu.
Tema Vakfı Adıyaman Temsilcisi Ahmet Çelik, ülkemizin her yıl milyonlarca ton toprağını erozyon ve arazi bozunumu ile kaybettiğine açıklamasında dikkat çekti.
Çelik, “Tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için toprak, su ve hava hayati bileşenlerdir. Toprak ve su olmadan hiç bir üretim yapmak mümkün değildir. Yaşam kalitemiz toprak ve suya bağlıdır. Elde edilmesi imkansız oluşumu için binlerce yıl gereken en değerli varlığımız topraktır.
(Tema Vakfı Adıyaman Temsilcisi Ahmet Çelik)
"BÜYÜK BİR EROZYON TEHDİDİ ALTINDA..."
Artan nüfusumuzla birlikte artık gıda üretimi konusunda kendi kendimize yetemiyoruz. Dünyadaki bir çok coğrafyadan iklim, topografya ve bitki çeşitliliği açısından çok şanslı ve üstün durumdayız. Ama topraklarımızı iyi yönetemiyoruz. Büyük bir toprak zenginliğimiz var. Büyük bir değere sahibiz.
Çevresel sorunların hızla arttığı bir süreçte acil önlemlerin alınması alınması gerekmektedir. Bu faaliyetleri ve çalışmaları gönüllülük esasına göre yapan Tema Vakfı olarak yıllardan beri gündeme taşıdığımız Atatürk Barajı büyük bir erozyon tehdidi altındadır. Adıyaman’ın yukarı bölgelerinden aşağıya doğru taşınan ve baraj kıyılarında yaşanan mikro ölçekli erozyon Atatürk Barajı gibi büyük bir yatırımın ekonomik ömrünü kısaltabilmektedir. Bu konuda acil önlemlerin alınması gerekmektedir” dedi.
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