Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesini açıkladı: Mesele Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ve para politikaları konusundaki yol haritasını açıkladı. “İkinci Yüzyıla Çağrı” sloganıyla yapılan vizyon toplantısında Kılıçdaroğlu, 70 kişiden oluşan beyin takımının bir kısmını duyurdu.

‘HER ŞEY GÜZEL OLACAK’

CHP’nin vizyon belgesini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak” diyerek konuşmasına başladı. “Krizden alnımızın akıyla ve birlikte çıkacağız” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Asıl zor olan, ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Derin bir krizin içerisindeyiz. Yönetim anlayışını, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Meselemiz, sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır.”

‘TERTEMİZ ÜLKE İNŞA EDECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu daha sonra sözü “siyaset üstü kurula” bıraktı. Bu isimler toplantıda, CHP’nin ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere temel projelerini anlattı. Toplantıya ABD’den video konferansla bağlanan ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, “Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye’nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Temiz enerjiyle, temiz fonlarla, temiz bir toplumla tertemiz bir ülkeyi inşa edeceğiz” dedi. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Hiç kimse sosyal yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak” dedi.

‘KAMUCU ANLAYIŞIYLA GELİYORUZ’

Dijital ve yeşil dönüşüm politikalarını anlatan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Her şeyin önüne kamu yararını koyacağız” dedi. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hakan Kara da sunumunda ekonomideki sorunlara değindi. Kara, “Bu tablonun değiştirilmesi lazım” dedi. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet S. Gürkaynak ise konuşmasında “Uzmanlıkla “Türkiye’de enflasyon düşecek” diyebiliyorum. Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz” dedi. Prof. Ufuk Akçiğit, “Kötü haber, çok fazla alanda sıkıntılar var. İyi haber, yapabilecek, düzeltebileceğimiz çok şey var” dedi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü iktisat profesörü Daron Acemoğlu ise “Kaynaklar yandaş şirketlere gidiyor, yatırıma gitmiyor. Tablo karamsar ama iyimser bakacak şeyler de var” dedi.

‘KADROLARIMIZ HAZIR’

Kapanış konuşması için tekrar kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı sistem yönetecek. Böyle bir Türkiye mümkün ve emin olun iktidara geliyoruz” dedi.

Altılı masaya değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “6’lı masa, kalbi Türkiye için atan altı vatansever liderin masasıdır. Meral Hanım merttir. Temel Bey bilgedir ve cesurdur. Ahmet Bey ile vatan söz konusu olduğunda bir araya gelmekten bir an bile tereddüt etmedik. Ben Gültekin Bey de Menderes ve Demirel’in gençliğini, onların ruhunu görüyorum. Ali Babacan’ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum, altını çiziyorum, bütün dünya da bu gerçeği biliyor. Anayasamız, ekiplerimiz, kadrolarımız hazır.”