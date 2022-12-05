Atatürk'ün görüntüleri yeniden gündem oldu: Şah Pehlevi'yi böyle karşılamıştı
İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılandığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İran Şahı Rıza Pehlevi, modern Türkiye'ye olan merakı nedeniyle 1934 yılında bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret, Necati Kemal Çakuş ve Kenan Erginsoy tarafından İpek Film yapımcılığında kayda alındı. Pehlevi'nin ziyaretinde Türkiye ile İran arasındaki eski kervan yolunu kullandı. Doğubeyazıt, Iğdır, Kars, Horasan, Erzurum, Gümüşhane, Maçka ve Trabzon'a uğrayan Şah Pehlevi, Iğdır'da bir fabrikatörün evinde konaklarken diğer günler ise Vali konakları tahsis edildi.
İSTANBUL'DAN GELEN HEYETLE KARŞILANDI
Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinde yer alan görüntülerde Şah Pehlevi, İstanbul'dan Trabzon'a Yavuz zırhlısıyla giden Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 1. Kolordu Müfettişi Fahrettin Paşa (Fahrettin Altay) ve Hasan Rıza Bey tarafından Maçka'da karşılandı ve Trabzon'a geldi. Ardından Yavuz zırhlısı Trabzon'dan Samsun'a doğru hareket etti. Amasya ve Kırıkkale üzerinden Ankara'ya gelen Şah, 16 Haziran'da Ankara'ya vardı. Şah Pehlevi Ankara'da Atatürk tarafından karşılandı. Heyetler birbirine takdim edildi ve Atatürk, Şah'ın Türkiye ziyaretine Batı Anadolu'da da eşlik etti.
2019 yılında yayımlanan bu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Atütürk'ün şıklığına ve karşılamaya dikkat çekti.
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