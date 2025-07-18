‘Açılım’ komisyonu için kritik toplantı bugün: ‘Cumhur İttifakı çoğunluk olacak’

İmralı süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyona yönelik bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelerek komisyondaki üye dağılımına ilişkin ilk resmi görüşmeyi yapacak. Kulislerde komisyonda 35 üyenin yer alacağı ve 16 siyasi partinin temsiline imkan tanınacağı iddia ediliyor. Cumhur İttifakı komisyonda çoğunluğu almayı hedeflediği belirtiliyor.

İmralı sürecinde terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silahlarını yakmasının ardından yeni “açılım” sürecinde Meclis’te komisyon kurulması aşamasına geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün son kez siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Komisyondaki üye dağılımına ilişkin ilk resmi görüşme gerçekleşmiş olacak. Toplantıda yalnızca komisyonun yapısı değil, olası adı ve ilk etapta odaklanacağı gündem de netleşecek. Komisyonun ilk etapta bilgilendirme ve dinleme süreci yürüteceği, olası yasal düzenlemelerin yeni yasama yılında gündeme alınacağı ifade ediliyor.

Kulislerde komisyonda 35 üyenin yer alacağı ve 16 siyasi partinin temsiline imkan tanınacağı iddia ediliyor. Ancak grubu bulunan partilerin kaç üye vereceği ve aritmetiğin nasıl hesaplanacağı henüz netleşmedi. İktidar kaynaklarına göre Cumhur İttifakı komisyonda çoğunluğu almayı hedefliyor. Komisyon başkanının AKP’den olacağı, başkanın da Adalet veya İçişleri Komisyonu üyeleri içinden seçileceği belirtiliyor.

İYİ PARTİ’DEN İTİRAZ

Edinilen bilgilere göre İYİ Parti, bugünkü toplantıya katılarak sürece itirazlarını doğrudan Kurtulmuş’a iletecek. Ancak parti, komisyona üye vermeyecek. Komisyonun kuruluşuna ve işleyişine karşı çıkan parti, konuyla ilgili gün içinde kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacak.

YAZ BOYUNCA ÇALIŞACAK

Komisyonun kuruluş kararı Meclis Başkanlığı’na geldikten sonra Genel Kurul gündemine alınacak. Meclis Genel Kurulu’nda kuruluş kararı alındıktan sonra ilk toplantı çağrısı yapılacak. Komisyonun yaz boyunca çalışması planlanıyor.

KURTULMUŞ'TAN SÜREÇ TRAFİĞİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün önce Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini Meclis’te kabul etti. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yeniden TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Güler ve beraberindeki heyet Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Kabulde bölgedeki son gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri ile İmralı süreci de ele alındı. Kurtulmuş daha sonra Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. İkili son olarak 9 Temmuz’da Meclis’te görüşmüştü.